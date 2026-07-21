Канадский защитник стал игроком «Спартака»

Новичком хоккейного клуба «Спартак» стал канадский защитник Уилл Райлли, с игроком подписан контракт на два года. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В прошлом сезоне 28-летний Райлли дебютировал в КХЛ, набрав 18 (4+14) очков в 64 матчах за «Шанхайских Драконов». Ранее защитник с правым хватом был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ и набрал 18 (7+11) очков в 103 матчах на уровне АХЛ.

Напомним, «Спартак» начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги домашней игрой с «Торпедо» 5 сентября.

Ранее стало известно, что «Спартак» заключил новый двусторонний контракт с нападающим Игнатом Коротких на два года.