Канадский защитник стал игроком «Спартака»

Канадский защитник Уилл Райлли стал игроком «Спартака»
Новичком хоккейного клуба «Спартак» стал канадский защитник Уилл Райлли, с игроком подписан контракт на два года. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
В прошлом сезоне 28-летний Райлли дебютировал в КХЛ, набрав 18 (4+14) очков в 64 матчах за «Шанхайских Драконов». Ранее защитник с правым хватом был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ и набрал 18 (7+11) очков в 103 матчах на уровне АХЛ.
Напомним, «Спартак» начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги домашней игрой с «Торпедо» 5 сентября.
Ранее стало известно, что «Спартак» заключил новый двусторонний контракт с нападающим Игнатом Коротких на два года.
Король Испании – игрокам сборной после победы на ЧМ: «Грандиозный триумф, вы одержали доблестную победу и вошли в историю испанского спорта. Поздравляю от всего сердца»
Александр Гришин: «Матч за третье место доставил намного больше удовольствия. В финале ЧМ мы увидели неторопливую игру и какие‑то шахматы»
Эмилиано Мартинес намекнул на уход из сборной Аргентины: «Я мечтал снова выиграть ЧМ и войти в историю. Остается думать, не пора ли отойти в сторону»