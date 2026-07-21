Игрок «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина

Хоккеист «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал о реакции команды на продление контракта российского форварда Александра Овечкина с клубом.
Его слова приводит «Чемпионат».
«Я в тот момент находился на поле для гольфа, когда один из моих друзей получил по телефону срочную новость о продлении контракта Овечкина. Я сказал: "Что? Серьезно?!" Ови довольно хорошо умеет держать все в секрете, так что мы действительно ничего не знали», — заявил хоккеист.
Строум отметил, что после этого проверил свой телефон и увидел сообщение Овечкина в командной группе. Он назвал известие о новом контракте российского форварда невероятной новостью.
«Переживал, вдруг не дадут». Овечкин — о новом контракте с «Вашингтоном»
Ранее Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на один год. Зарплата нападающего составит 4,25 миллиона долларов.
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