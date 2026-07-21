Вратарь «Авангарда» поделился мнением о том, что в КХЛ не хотят ехать игроки из АХЛ

Иван Просветов: «Не понимаю, почему многие не хотят ехать в КХЛ из АХЛ. Им предлагают большие деньги, а они все равно не едут»
Вратарь «Авангарда» Иван Просветов поделился мнением о том, что в КХЛ не хотят ехать хоккеисты из АХЛ.
27-летний россиянин перешел в омский клуб из фарма «Калгари» этим летом.
– «Калгари Рэнглерс» теперь фарм-клуб КХЛ – уже четыре человека оттуда перешли.
– Мне звонили знакомые тренеры и скауты из КХЛ и спрашивали об игроках АХЛ, но некоторые не хотят ехать. Я не понимаю, почему? Лига определенно сильнее.
– Стрельба.
– Это да, но я объяснял ребятам, что ко всему привыкаешь. Надеемся, что это временно. Им предлагают большие деньги, а они все равно не едут, – сказал Просветов.
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