Вратарь «Авангарда» поделился мнением о том, что в КХЛ не хотят ехать игроки из АХЛ

Вратарь «Авангарда» Иван Просветов поделился мнением о том, что в КХЛ не хотят ехать хоккеисты из АХЛ.

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27-летний россиянин перешел в омский клуб из фарма «Калгари» этим летом.

– «Калгари Рэнглерс» теперь фарм-клуб КХЛ – уже четыре человека оттуда перешли.

– Мне звонили знакомые тренеры и скауты из КХЛ и спрашивали об игроках АХЛ, но некоторые не хотят ехать. Я не понимаю, почему? Лига определенно сильнее.

– Стрельба.

– Это да, но я объяснял ребятам, что ко всему привыкаешь. Надеемся, что это временно. Им предлагают большие деньги, а они все равно не едут, – сказал Просветов.