Коньков оценил шансы «Шанхайских Драконов» попасть в плей‑офф

Подписав контракт с бывшим форвардом казанского «Ак Барса» Дмитрием Яшкиным, «Шанхайские Драконы» не гарантировали себе попадание в плей‑офф КХЛ, заявил «Матч ТВ» экс‑хоккеист сборной России Сергей Коньков.

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Ранее китайский клуб объявил о подписании контракта с Яшкиным, соглашение с чешским форвардом рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне «Драконы» заняли девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попали в плей‑офф КХЛ.

— Яшкин и Николас Петан пополнили состав «Шанхайских Драконов». Теперь попадание китайской команды в плей‑офф стало реалистичным сценарием?

— Это громкие переходы и привлечение внимания к команде, но надо смотреть, что будет дальше. Конечно, здорово, что этих двух игроков взяли, но важно, кто ещё будет в составе. Уже есть контракты у некоторых легионеров. Посмотрим, как они себя проявят. Важен ещё и предсезонный тренировочный процесс. Потому что в прошлом году его у команды практически не было. Да и ротация состава была достаточно большой. Сейчас сложно судить о результате, хотя амбиции у клуба большие, пришли Илья Ковальчук и Евгений Артюхин. Сейчас им предстоят активные месяцы по формированию состава и подготовке. Сборы у них полноценные, в Минске должны быть. Так что остаётся дождаться предсезонных матчей, чтобы посмотреть на обновлённый состав.

— Ну с Яшкиным в составе команда должна попадать в плей‑офф, согласны?

— Это совсем не обязательно. Мы помним, какие разговоры в сентябре про Яшкина велись в «Ак Барсе». Формирование коллектива — щепетильная работа. Собрать команду с нуля и объединить хоккеистов одной целью — очень непростая задача, — сказал Коньков «Матч ТВ».