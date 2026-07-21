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Ружичка должен «Спартаку» почти 30 млн рублей. КХЛ ранее удовлетворила требования клуба к игроку («Матч ТВ»)

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Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Адам Ружичка должен «Спартаку» почти 30 млн рублей.

Выяснилось, сколько Ружичка должен «Спартаку»
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Дисциплинарный комитет КХЛ ранее удовлетворил требования клуба к форварду. Красно-белые в марте расторгли ним контракт в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

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Согласно ст. 32 правового регламента КХЛ, Ружичка должен перечислить «Спартаку» две трети суммы от зарплаты, которая не была выплачена за период, оставшийся до окончания срока соглашения – 31 мая 2027 года.

«Словацкий нападающий должен был выплатить 38 млн рублей в качестве компенсации, однако лига приняла решение немного уменьшить сумму. На данный момент задолженность Ружички перед «Спартаком» составляет почти 30 миллионов рублей», – сказано в сообщении.
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