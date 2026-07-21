Выяснилось, сколько Ружичка должен «Спартаку»

Ружичка должен «Спартаку» почти 30 млн рублей. КХЛ ранее удовлетворила требования клуба к игроку («Матч ТВ»)
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Адам Ружичка должен «Спартаку» почти 30 млн рублей.
Дисциплинарный комитет КХЛ ранее удовлетворил требования клуба к форварду. Красно-белые в марте расторгли ним контракт в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.
Согласно ст. 32 правового регламента КХЛ, Ружичка должен перечислить «Спартаку» две трети суммы от зарплаты, которая не была выплачена за период, оставшийся до окончания срока соглашения – 31 мая 2027 года.
«Словацкий нападающий должен был выплатить 38 млн рублей в качестве компенсации, однако лига приняла решение немного уменьшить сумму. На данный момент задолженность Ружички перед «Спартаком» составляет почти 30 миллионов рублей», – сказано в сообщении.
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