Выяснилось, сколько Ружичка должен «Спартаку»

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Адам Ружичка должен «Спартаку» почти 30 млн рублей.

Дисциплинарный комитет КХЛ ранее удовлетворил требования клуба к форварду. Красно-белые в марте расторгли ним контракт в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

Согласно ст. 32 правового регламента КХЛ, Ружичка должен перечислить «Спартаку» две трети суммы от зарплаты, которая не была выплачена за период, оставшийся до окончания срока соглашения – 31 мая 2027 года.