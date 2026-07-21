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«Сочи» заключил договор на год с Маклозяном. Форвард играл за «Югру» из ВХЛ

Sports.ru

«Сочи» объявил о заключении двустороннего (КХЛ – ВХЛ) контракта с форвардом Егором Маклозяном.

«Сочи» заключил договор на с экс-нападающим «Югры»
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«Минувший сезон воспитанник хоккейной школы «Спартака» провел в «Югре», где в 44 играх регулярного чемпионата ВХЛ заработал 21 (7+14) результативный балл. В плей-офф забросил три шайбы в девяти встречах. Желаем Егору успешного сезона в составе «Сочи»!» – сказано в сообщении клуба.
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