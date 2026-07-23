$78.4889.6

«Коламбус» продлил контракт с Хейненом на год и 1 млн долларов. Форвард набрал 10 очков в 33 матчах за клуб после обмена из «Питтсбурга»

Sports.ruиещё 2

«Коламбус» подписал новый контракт с нападающим Дэнтоном Хейненом.

«Коламбус» подписал новый контракт с нападающим
© Sports.ru

31-летний форвард заключил с клубом двустороннее соглашение на один год. Зарплата – 1 миллион долларов.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Канадец перешел в «Блю Джекетс» из «Питтсбурга» в декабре 2025 года, став частью обмена Егора Чинахова.

Хейнен провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Коламбус» и набрал 10 (5+5) очков при полезности плюс «6». Его статистику можно изучить по ссылке.

Спортс: главные новости