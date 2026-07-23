«Коламбус» подписал новый контракт с нападающим Дэнтоном Хейненом.

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31-летний форвард заключил с клубом двустороннее соглашение на один год. Зарплата – 1 миллион долларов.

Канадец перешел в «Блю Джекетс» из «Питтсбурга» в декабре 2025 года, став частью обмена Егора Чинахова.

Хейнен провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Коламбус» и набрал 10 (5+5) очков при полезности плюс «6». Его статистику можно изучить по ссылке.