Определены фавориты Кубка Гагарина — 2027
Определены фавориты Кубка Гагарина — 2027. Об этом сообщает Betonmobile.
Эксперты назвали «Авангард» и «Локомотив» фаворитами Кубка Гагарина — 2027. Сделать ставки на победу этих команд можно с коэффициентом 6,00. Следом идут ЦСКА и магнитогорский «Металлург» — поставить на их успех можно с котировкой 7,00.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив». Ярославцы в финале одолели «Ак Барс» со счетом 4-2.
Ранее букмекеры назвали наиболее вероятного хозяина чемпионата мира по футболу 2038 года. Им являются Соединенные Штаты Америки.
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