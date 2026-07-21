Хоккеист Панарин заявил, что жил в спортивном интернате на тысячу рублей в год
Российский хоккеист и нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал, что жил в спортивном интернате на тысячу рублей в год. Спортсмен добавил, что хотел бы, чтобы его дети обладали такими же качествами, но при этом осознает, что создать для них аналогичные условия будет трудно.
По словам Панарина, именно тяжелые условия и конкуренция помогли сформировать его характер.
— С Нового года едешь, дед в трусы их (деньги — прим. «ВМ») зашьет, чтобы в плацкарте не вытащили. В плане конкуренции, при том же таланте, но при меньшей злости и голоде выиграть у меня было бы невозможно, — рассказал хоккеист в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.
27 декабря 2025 года российский хоккейный голкипер системы клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Станислав Бережной описал жизнь в США словами «когда темно — из дома не выхожу». Спортсмен отметил, что в Чикаго он много гулял и ходил в различные рестораны, а в Рокфорде готовит еду, учит английский язык с репетитором, играет в компьютерные игры и иногда посещает русскую баню.
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