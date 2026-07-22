Тренер Назаров предположил, каких еще трансферов ждут в КХЛ

Андрей Назаров предположил, каких ещё трансферов ждут в КХЛ
Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от предстоящего старта предсезонной подготовки в КХЛ.
«Совсем скоро команды КХЛ официально выйдут из отпуска, начнутся тренировочные лагеря, будет много рутины и работы как в зале, так и на льду. Продолжается трансферная кампания: мы видим, даже несмотря на непростую политическую и мировую обстановку, комплектование команд не останавливается ни на минуту. Свободных агентов на рынке по-прежнему хватает, ждём ярких трансферов. Хочется, чтобы все ребята нашли себе работу, в том числе опытные хоккеисты и мои старые челябинские друзья. Видно, что болельщики соскучились по хоккею, поэтому с нетерпением ожидаем предсезонных турниров, а затем и старта нового регулярного чемпионата. Думаю, что он получится ещё более интересным и конкурентным. С каждым годом наша лига только развивается и двигается вперёд. Уверен, и наши топ-клубы, словно лучшие в мире грузовики, будут бескомпромиссно бороться за главный трофей и радовать всех нас великолепной игрой. Пусть всегда побеждает только сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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