Обладатель Кубка Гагарина прокомментировал переход Барабанова в «Автомобилист»

Коньков про 100 млн рублей Барабанова в «Автомобилисте»: «Иногда лучше переплатить за игроков, вокруг которых можно собирать коллектив. Кудашов понимает, что он полезнее Гусева»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал переход Александра Барабанова в «Автомобилист».
32-летний форвард заключил контракт на два года. Сообщалось, что он может заработать до 174 млн рублей за сезон с учетом бонусов.
– После подписания контракта с «Автомобилистом» Барабанов стал самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги. Нет ощущения, что в Екатеринбурге переплатили?
– А какого свободного агента вы можете назвать, кто сейчас мог бы перейти в «Автомобилист» и при этом лучше Александра Барабанова?
– За несколько дней до начала тренировочных лагерей выбор, конечно, скудноват, но есть, например, Никита Гусев.
– Гусев и Барабанов разные игроки по объему выполняемой работы. Кудашов хорошо знает Гусева и прекрасно понимает, что Барабанов будет полезнее для его команды, потому что сейчас «Автомобилисту» нужны результаты. Гусев, безусловно, может выполнять свою роль. Но не могу сказать, что он одинакового плана с Барабановым игрок.
– То есть, на ваш взгляд, Барабанов способен «унести» 100 миллионов за сезон?
– Неужели вы хотите бесплатно привести игрока высокого класса.
– Нет, конечно, но есть ощущение, что в случае с Барабановым «Автомобилист» переплатил.
– Иногда лучше переплатить деньги за таких игроков, вокруг которых можно собирать коллектив, – считает Коньков.
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