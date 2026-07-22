Дацюк назвал самое обидное поражение на ОИ

Олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк назвал самым обидным поражением в 1/4 финала Олимпийских игр 2014 года в Сочи от сборной Финляндии (1:3).

— А какое было самое обидное на Олимпиаде поражение? Потому что было много Олимпиад, и разные были...

— Ой, их много (смеётся). Они все очень обидные, когда не доходишь до финиша. В Сочи, конечно, хотелось [победить] больше всего. Был, скажем, хороший соперник — Финляндия. Он неудобный для нас, но можно было его проходить. Бывают какие-то игры, что понимаешь, сегодня тяжело очень, да, вообще просто не твой месяц, — сказал Дацюк в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу».