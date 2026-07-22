Эксперты оценили шансы Овечкина выиграть еще один Кубок Стэнли

Шансы Овечкина выиграть еще один Кубок Стэнли оценили
Шансы российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выиграть еще один Кубок Стэнли оценили. Об этом сообщает Betonmobile.
Эксперты считают, что Овечкин не выиграет Кубок Стэнли в новом сезоне. Поставить на его победу можно с коэффициентом 40,00.
Также аналитики предполагают, что «Кэпиталз», в отличие от предыдущего сезона, сыграют в плей-офф. Сделать ставку на этот исход можно с коэффициентом 1,33.
Ранее Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на один год. Зарплата нападающего составит 4,25 миллиона долларов.
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