Коньков высказался о селекции «Ак Барса»

«Ак Барсу» в новом сезоне КХЛ будет сложно повторить достижение предыдущего и выйти в финал Кубка Гагарина, поскольку клуб потерял нескольких лидеров, заявил «Матч ТВ» экс‑хоккеист сборной России Сергей Коньков.

В межсезонье состав «Ак Барса» пополнил один игрок — форвард Алексей Бывальцев, при этом казанский клуб покинули нападающие Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов, Илья Сафонов, Нэйтан Тодд, защитник Илья Карпухин, а голкипер Тимур Билялов вышел на рынок в статусе неограниченно свободного агента.

— «Ак Барс» в это межсезонье покинули сразу несколько ключевых игроков. Повторения прошлогоднего результата ждать не стоит?

— Сейчас стоит задача найти сильных легионеров, которые заменят ушедших игроков. Работа в этом направлении ведется. Тем более сейчас посмотрят на свободных агентов в НХЛ, думаю, упор будет именно на этих игроков, потому что контракт им могут предложить на условиях лучше, чем в Северной Америке.

Повторить достижения, которые были в прошлом сезоне — сложная задача. Ее легче реализовывать, когда твоя команда понимает, что делать, а хоккеисты — один сплоченный коллектив. Ротация в межсезонье в любом случае происходит, — сказал Коньков «Матч ТВ».

«Ак Барс» в прошлом сезоне дошел до финала плей‑офф КХЛ, где проиграл ярославскому «Локомотиву» (2–4 в серии).