«Динамо» заключило двусторонние соглашения с пятью игроками

Московское «Динамо» заключило двусторонние соглашения с пятью хоккеистами
Московское «Динамо» заключило двусторонние соглашения с пятью хоккеистами. Квалификационные предложения бело-голубых приняли Даниил Давыдов, Артем Бондарь, Илья Подсуха, Марио Паталаха и Дмитрий Зуган.
Даниил Давыдов дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/2023 в составе московского «Динамо». В прошедшем сезоне в ВХЛ нападающий провёл 54 матча и набрал 27 (5+22) очков, а в КХЛ в одном матче регулярного чемпионата и трех играх плей-офф очков не набрал. Соглашение с форвардом рассчитано на один год.
Артем Бондарь провёл первый матч в КХЛ 17 декабря 2024 года. На данный момент Артем сыграл в лиге девять матчей и отметился одной результативной передачей. Нападающий заключил контракт до 31 мая 2028 года.
Илья Подсуха дебютировал в МХЛ в 2023 году. Всего в Молодёжной хоккейной лиге голкипер провёл 95 матчей, одержал 51 победу с процентом отражённых бросков 91,5%. Контракт с вратарём действителен до конца сезона-2027/2028.
Марио Паталаха дебютировал в официальном матче за московское «Динамо» 4 сентября 2023 года, а в 2024 году стал обладателем Кубка Континента. Всего в КХЛ Марио Паталаха провел 82 матча и набрал 7 (2+5) очков. Защитник подписал соглашение с клубом длительностью на один сезон.
Дмитрий Зуган в конце ноября 2024 года в результате обмена перешёл в московское «Динамо» и всё это время выступал за фарм-клуб «Динамо Санкт-Петербург». Всего в ВХЛ хоккеист провёл 226 матчей, в которых набрал 77 (31+46) очков. Хоккеист подписал соглашение до 31 мая 2028 года.
Мостовой о «Спартаке»: «Переигровка матча за Суперкубок нереальна, но протест подают правильно, чтобы это не повторялось. У нас мало футбольных людей в руководстве, поэтому скандалы и ошибки»
Ираола об успехах испанцев в футболе: «Мы всегда ставим команду на первое место, это заложено в воспитании. Это как в обществе – все получается, когда вы не эгоистичны»
Вендел о том, что не сыграл за Бразилию на ЧМ-2026: «Ничего страшного – в 2030-м получится попасть, надеюсь. В Бразилии сейчас много великолепных полузащитников»