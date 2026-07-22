Шефер — о капитанстве в «Айлендерс»: я ещё молод, поэтому не тороплюсь
18-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о возможном капитанстве в стане «островитян».
«Для меня было бы огромной честью стать капитаном. Было много замечательных капитанов «Айлендерс», но в конечном итоге у нас так много лидеров, таких как Бо Хорват, Брэйден Шенн, которые все были капитанами и являются нашими лидерами. Я ещё молод, поэтому не тороплюсь. Я хочу учиться у этих ребят и стать лучшей версией себя, какой только могу быть. Я полон энтузиазма в преддверии нового сезона и хочу сосредоточиться на нашей команде. На самом деле, вопрос о капитанстве не имеет значения, потому что у нас и так много лидеров в команде. Как только начнётся сезон, каждый проявит себя», — цитирует Шефера сайт НХЛ.
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