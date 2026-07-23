Дональд Трамп ввел пошлины в 50% на хоккейные клюшки из Канады

Дональд Трамп ввёл пошлины в 50% на хоккейные клюшки из Канады
Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о дополнительных пошлинах в 50% на импорт ряда товаров из Канады. Решение принято «в ответ на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американских товаров – автомобилей, алкоголя и молочной продукции», сообщает Белый дом.
Указ, в частности, вводит пошлину в 50% на различные категории канадского импорта – от вина до хоккейных клюшек и цемента. При этом пошлины не будут применяться к энергоносителям, калийным удобрениям, рыбе и редкоземельным минералам.
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