Дональд Трамп ввел пошлины в 50% на хоккейные клюшки из Канады

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о дополнительных пошлинах в 50% на импорт ряда товаров из Канады. Решение принято «в ответ на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американских товаров – автомобилей, алкоголя и молочной продукции», сообщает Белый дом.

Указ, в частности, вводит пошлину в 50% на различные категории канадского импорта – от вина до хоккейных клюшек и цемента. При этом пошлины не будут применяться к энергоносителям, калийным удобрениям, рыбе и редкоземельным минералам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США провели самый успешный чемпионат мира по футболу в истории.