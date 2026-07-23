Главные трансферы в КХЛ

Делимся громкими инсайдами.

В КХЛ продолжается межсезонье, а это значит, что клубы лиги стараются максимально усилить свои составы и провести как можно больше качественных и выгодных сделок. Рассказываем вам о последних новостях и слухах, среди которых хватает интересной информации.

Шэн переходит в московское «Динамо»

Нападающий Павел Шэн воссоединится с Леонидом Тамбиевым в московском «Динамо». Именно под руководством латвийского специалиста хоккеист раскрылся во Владивостоке, а позиция центрального нападающего в России всегда дефицитна.

Заполучить Шэна в свои ряды хотели многие команды, но договориться с «Адмиралом» о сделке (а сделать это трудно) удалось в итоге только бело-голубым. И, конечно, сказалась высокая заинтересованность в игроке нового тренерского штаба москвичей. Шэн был одним из главных активов «моряков», поэтому и компенсация за него должна стать приличной.

Денисенко, Галимов и Билялов останутся в «Ак Барсе»

Важная и долгожданная новость для болельщиков казанского гранда. Участникам переговоров, по нашей информации, наконец-то удалось договориться о продолжении сотрудничества, в котором точно были заинтересованы все стороны.

«Ак Барсу», зная всю сложность нынешней трансферной работы и принимая во внимание фактор многочисленного ухода игроков (Яшкин, Карпухин, Фальковский, Сафонов, Тодд) было важно сохранить в своих рядах нападающих Денисенко и Галимова, а также вратаря Билялова. В свою очередь, самим хоккеистам хотелось выбить устраивающие их условия по контракту: сроки соглашений и финансовую составляющую. Отсюда и такая непростая ситуация, которая теперь наконец-то близка к своему завершению.

Однако работы у менеджмента казанского клуба по-прежнему непочатый край. Усиление необходимо, а высоких задач с «барсов» никто не снимал.

Жарков, скорее всего, подпишет новый контракт с «Трактором»

Нападающий Владимир Жарков с большой долей вероятности подпишет новый контракт с «Трактором». В клубе сменился тренерский штаб, взят курс на омоложение и развитие собственных воспитанников, но люди с таким огромным опытом за спиной, как у Жаркова, всё равно нужны как в раздевалке, так и на льду. В Челябинске это прекрасно понимают. Да и каких-то заоблачных условий Владимир не просит.

Кузнецова не стоит ждать в Америке и Европе

Ещё одна трансферная сага — поиск нового клуба для Евгения Кузнецова — тоже близится к завершению. Как и с случае с Денисенко, Кузнецова не стоит ждать ни в Швейцарии, ни в Северной Америке. У Евгения есть предложения в КХЛ, которые и нужно активно рассматривать и принимать. Финансовый фактор сейчас стоит у этого форварда не на первом месте: человеку нужно получить доверие, правильное место в составе и осознать, что завершать карьеру ещё рано. Все проблемы Кузнецова зарыты у него в голове. Мастерство, что мы могли видеть в «Салавате Юлаеве», никуда не делось.

По сути, одна из последних глобальных задач динамовцев на трансферном рынке — подписание нового контракта с Никитой Гусевым. Удивляться происходящему не стоит, ведь все прекрасно помнят и знают, что тяжбы с новым контрактом Никиты происходят каждый год. Так что ничего нового: стороны продолжают договариваться об условиях хоккеиста. Дело это небыстрое. В контракте у Гусева будут как основная сумма, так и «рекламные деньги», которые теперь можно прописывать игрокам для обхода проблем с потолком зарплат.