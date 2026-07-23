Возглавлявший фарм-клуб «Авангарда» Робитайл вошел в тренерский штаб фарм-клуба «Вашингтона»
Луи Робитайл получил работу в АХЛ после сезона в ВХЛ.
44-летний специалист вошел в тренерский штаб «Херши», который является фарм-клубом «Вашингтона».
В прошлом сезоне канадский тренер возглавлял «Омские Крылья» – фарм-клуб «Авангарда». Команда заняла 7-е место в регулярном чемпионате ВХЛ и проиграла «Югре» (0-4) в серии второго раунда плей-офф.
В ходе игровой карьеры Робитайл выступал за «Херши» на протяжении с трех сезонов – с 2005 по 2008 год. В 2006 году он вместе с командой выиграл Кубок Колдера.
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