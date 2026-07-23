Депутат Терюшков: пример потолка зарплат в КХЛ реализуем в РПЛ

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков ответил на вопрос о том, можно ли ввести потолок зарплат в РПЛ по примеру КХЛ.

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– Насколько проблема финансирования в отечественном футболе является системной? Может ли справиться с ней, к примеру, введение, как в Континентальной хоккейной лиге, потолка зарплат?

– Единицы команд снимаются в хоккее из-за отсутствия финансовых средств. В этом заслуга и потолка зарплат.

В лиге есть и небольшой лимит (лимит в КХЛ – 5 иностранцев в команде – Спортс’‘), хотя я не понимаю, зачем вообще в хоккее привлекать иностранцев, потому что школа советского хоккея была самой сильной в мире.

Пример КХЛ вполне реализуем и в футболе. Просто было бы желание, – сказал Роман Терюшков.

В сезоне-2026/27 потолок зарплат в КХЛ составит 950 миллионов рублей. Пол зарплат составит 525 миллионов рублей.