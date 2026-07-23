Экс-капитана юношеской сборной признали виновным по делу о мошенничестве

Бывший капитан юношеской сборной России по хоккею Александр Хованов признан виновным по делу о мошенничестве. Ему назначили три года лишения свободы условно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Вольского районного суда Саратовской области.

«[Назначено] три года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год», — сообщили в суде. Согласно картотеке, Хованов признан виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как установил суд, с 3 июня по 3 декабря 2023 года подсудимый предложил двум местным жителям приобрести хоккейную амуницию по ценам ниже рыночных. По информации прокуратуры региона, потерпевшие передали ему свыше 3 млн рублей, однако товар не получили.