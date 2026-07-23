Защитник Роман Калиниченко расторг контракт с московским «Динамо»
Защитник Роман Калиниченко расторг контракт с московским «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе игрока. Права на хоккеиста в КХЛ остаются за бело-голубыми.
Защитник присоединился к клубу в декабре 2025 года и принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, набрав 2 (1+1) очка и дважды сыграл в плей-офф.
Ранее московское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя защитниками: Антоном Малышевым, Никитой Новиковым и Александром Шепелевым.
В прошлом сезоне московское «Динамо» в первом раунде плей-офф уступило минскому «Динамо» в серии из четырёх матчей.
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