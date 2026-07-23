Экс-игрок «Шанхайских Драконов» подписал контракт со швейцарским клубом

Клуб «Рапперсвиль-Йона» подписал контракт с нападающим Кевином Лабанком. Как сообщает пресс-служба швейцарской команды, 30-летний игрок заключил однолетнее соглашение на предстоящий сезон.

В прошлом сезоне Лабанк выступал за «Шанхайских Драконов». В китайской команде он стал третьим лучшим бомбардиром с 34 (15+19) очками в 55 играх.

Лабанк провёл 34 матча за «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2024/2025, забив два гола, отдав 10 результативных передач и набрав 12 очков. За девять сезонов в НХЛ в составе «Блю Джекетс» и «Сан-Хосе Шаркс», восемь из которых — в составе «Шаркс», нападающий забил 84 гола и отдал 153 передачи, набрав 237 очков в 512 играх регулярного чемпионата.

Лучшим для Лабанка стал сезон-2018/2019, когда он установил рекорды своей карьеры во всех категориях, забив 17 голов, сделав 39 передач и набрав 56 очков в составе «Шаркс».