Нападающий «Амура» поделился мнением касательно омоложения КХЛ

Форвард «Амура» Крутов: «У омоложения гораздо больше плюсов, но если вся КХЛ омолодится, тогда зачем нам МХЛ? В команде должно быть минимум 5-10 опытных хоккеистов»
Нападающий «Амура» Андрей Крутов, арендованный у «Торпедо», поделился мнением касательно омоложения КХЛ.
– Из-за омоложения КХЛ теряет в соревновательности?
– Нет, у омоложения гораздо больше плюсов.
С каждым годом в клубы КХЛ заходит новая молодежь. В сезоне-2026/27 там смогут играть парни 2009 года рождения. Круто, когда молодым игрокам представляются такие шансы.
Тот же Сережа Скворцов – это вообще топ-проспект, который высоко уйдет на драфте НХЛ, как и Глеб Пугачев.
Развитие молодежи полезно для любой лиги. Со временем талантливые ребята станут старше и укрепят КХЛ.
Однако, по моему мнению, в каждой команде должно быть минимум пять-десять опытных хоккеистов. Все равно психология где-то мешает молодым, и в нервные моменты старшие ребята им помогают.
Если вся КХЛ омолодится, тогда зачем нам МХЛ? Опыт все равно должен присутствовать, нужно сохранять баланс ради развития, – сказал 20-летний Андрей Крутов.
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