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«Адмирал» и Шепелев отказались от подписания контракта, игроку было сделано квалификационное предложение. Защитник ранее подписал пробный договор с «Динамо»

Sports.ru

«Адмирал» и защитник Александр Шепелев отказались от подписания контракта.

«Адмирал» и защитник Шепелев отказались от подписания контракта
© ХК "Адмирал"
«Адмирал» и защитник Александр Шепелев по соглашению сторон отказались от заключения контракта. Напомним, ранее игроку было сделано квалификационное предложение», – сообщили в клубе.
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Ранее стало известно, что 28-летний хоккеист подписал пробный контракт с «Динамо».

В прошлом сезоне Шепелев провел 30 матчей за «Адмирал» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности «минус 15».

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