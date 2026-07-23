«Адмирал» и защитник Шепелев отказались от подписания контракта

«Адмирал» и Шепелев отказались от подписания контракта, игроку было сделано квалификационное предложение. Защитник ранее подписал пробный договор с «Динамо»
«Адмирал» и защитник Александр Шепелев отказались от подписания контракта.
«Адмирал» и защитник Александр Шепелев по соглашению сторон отказались от заключения контракта. Напомним, ранее игроку было сделано квалификационное предложение», – сообщили в клубе.
Ранее стало известно, что 28-летний хоккеист подписал пробный контракт с «Динамо».
В прошлом сезоне Шепелев провел 30 матчей за «Адмирал» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности «минус 15».
Мостовой о «Спартаке»: «Переигровка матча за Суперкубок нереальна, но протест подают правильно, чтобы это не повторялось. У нас мало футбольных людей в руководстве, поэтому скандалы и ошибки»
Ираола об успехах испанцев в футболе: «Мы всегда ставим команду на первое место, это заложено в воспитании. Это как в обществе – все получается, когда вы не эгоистичны»
Вендел о том, что не сыграл за Бразилию на ЧМ-2026: «Ничего страшного – в 2030-м получится попасть, надеюсь. В Бразилии сейчас много великолепных полузащитников»