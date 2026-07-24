Капризов высказался о контракте на 136 млн долларов

Капризов о контракте на 136 млн долларов: «Спокойно отношусь. Поначалу было, что, может быть, надо было меньше»
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов на подкасте Федора Смолова высказался о своем контракте на 8 лет и 136 млн долларов.
– Как ты оцениваешь контракт, который вступает в силу?
– Я спокойно отношусь, у меня до этого был хороший контракт. Думаю, ничего не поменяется. Это круто, конечно, мой заработок на будущую жизнь. Я это осознаю, но я вообще спокоен. Пусть говорят, что хотят. Кто надо, тот радуется и поддерживает.
Поначалу чуть-чуть было, что, может быть, надо было меньше, – сказал Капризов.
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