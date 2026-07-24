Обладателя Кубка Стэнли и призера ОИ внесли в базу «Миротворца»*

Трёхкратного чемпиона мира по хоккею, трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Фёдорова и серебряного и бронзового призёра Олимпийских игр Бориса Миронова внесли в базу «Миротворца»*, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Фёдорову 56 лет, он является чемпионом мира в составе сборных СССР (1989, 1990) и России (2008), в 2010 году он выиграл серебро мирового первенства. Также в составе российской команды он выиграл серебро (1998) и бронзу (2002) Олимпийских игр. В Национальной хоккейной лиге Фёдоров выступал за «Вашингтон Кэпиталз», «Коламбус Блю Джекетс», «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», с которым становился обладателем Кубка Стэнли в 1997, 1998 и 2002 годах.

Миронову 54 года, он работает в тренерском штабе петербургского СКА. Ранее в Континентальной хоккейной лиге специалист возглавлял московский «Спартак» и тольяттинскую «Ладу». В качестве игрока стал серебряным (1998) и бронзовым (2002) призёром Олимпийских игр.

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