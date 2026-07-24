Гендиректор «Сибири» высказался о трансферах клуба

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о трансферах клуба.

– Могу сказать, что мы работаем по иностранцам, направляем предложения, ищем варианты. Есть интересные ребята (канадцы), у которых действующие контракты в Европе и они рассматривают наши предложения, но возникают сложности в разрыве контракта, в выплате компенсации и т. д.

Предложения заинтересовали хоккеистов, но они должны согласовать это со своими клубами. Если договоримся, такие игроки приедут к нам за относительно небольшие деньги. Мы будем работать над этим вплоть до января, возможно, кто-то приедет по ходу сезона.

– Что с игроками из АХЛ?

– Сейчас иностранцы очень осторожно едут не только в наш клуб, но и в Россию в целом. В АХЛ вырос уровень оплаты, плюс за океаном СМИ делают вбросы, что у нас очень нестабильно и страшно.

Как пример, мы первые делали предложение одному игроку из АХЛ, но тот выбрал «Барыс» за меньшие условия. Много факторов влияют. Сегодня те, кто еще не был в России, не решаются ехать, – сказал Крутохвостов.