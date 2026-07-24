Генменеджер «Коламбуса» прокомментировал контракт с вратарем

«Всё свелось к деньгам». Генменеджер «Коламбуса» — о контракте с голкипером Гривзом
Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл прокомментировал новый контракт с 25-летним голкипером Джетом Гривзом. Стороны подписали трёхлетний контракт и избежали арбитража.
«Всё свелось к деньгам. Мы сразу согласовали, что контракт будет на три года, но по поводу денег мы сильно расходились во мнениях. Мы понимали, что если дело дойдёт до арбитража, то договор будет на год. Джет не хотел этого, как и мы. Он один из лучших людей, которых я когда-либо встречал. На слушании мне было бы трудно найти в нём недостатки», — приводит слова Уодделла The Athletic.
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