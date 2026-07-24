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«Шанхай» расторг контракт с Акользиным по соглашению сторон. Форвард набрал 9 очков за 40 матчей в прошлом сезоне

Sports.ru

«Шанхай» объявил о расторжении договора с Павлом Акользиным по соглашению сторон.

«Шанхай» расторг контракт с нападающим
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В прошлом сезоне 35-летний нападающий провел 40 матчей за клуб и набрал 9 (4+5) очков при полезности «минус 11» и 10:17 в среднем на льду.

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«Клуб благодарит хоккеиста за игру и желает ему успешного продолжения карьеры!» – сказано в сообщении «Шанхая».
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