Вратарь «Айлендерс» поделился мнением об игре Шабанова в прошлом сезоне

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин поделился мнением об игре Максима Шабанова в прошлом сезоне.

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Российский нападающий провел 44 матча и набрал 18 (5+13) очков при 13:40 в среднем на льду. Летом он перешел в «Миннесоту».

– Что не получилось у Шабанова?

– По моему мнению, ему нужно было быстрее понять, что обещания которые ему, возможно, давали перед началом сезона, не нужно держать в голове весь сезон.

Надо было чуть больше позитива и терпения. Не показывать, что ты чем-то недоволен, а просто работать и ждать шанса.

Я понимаю, он приехал с 25-30 минут игрового времени, большинство – все, что он хотел. А здесь этого нет. Но это НХЛ, там есть ребята, которые в моменте хуже, но им доверяют. Ты должен не занять их место, а завоевать, доказав на льду.

Очень талантливый парень, у него были классные игры. После них он ждал, что будут больше давать, а ему чуть срезали время. У тренерского штаба свое видение, что тут обсуждать, – сказал Сорокин.