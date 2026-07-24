Экс-игрок «Автомобилиста» подписал контракт с «Цюрихом»

Экс-форвард «Автомобилиста» Тютяев подписал контракт с «Цюрихом». Россиянин набрал 83 очка за 87 игр в сезоне ECHL
«Цюрих» заключил контракт на год с 25-летним экс-нападающим «Автомобилиста» Кириллом Тютяевым.
В прошлом сезоне россиянин выступал за «Форт Уэйн» в ECHL. На его счету 68 (22+46) очков за 70 игр в регулярном чемпионате, а также 4+11 в 17 матчах плей-офф.
«Мы получаем молодого, но уже опытного центрального нападающего, который может играть на фланге. Наша команда выиграет от его хоккейного интеллекта и навыков плеймейкера, которые он продемонстрировал в России и Северной Америке. Я рад, что Кирилл решил присоединиться к нашей организации», – сказал спортивный директор «Цюриха» Патрик Хагер.
По ходу карьеры Тютяев сыграл 5 матчей за «Автомобилист» и 57 игр за «Горняк» в Olimpbet ВХЛ, набрав 33 (6+27) очка.
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