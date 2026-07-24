Олимпийский чемпион Киселевич поделился мнением о жизни в США

Олимпийский чемпион Богдан Киселевич поделился мнением о жизни в США. Он выступал за «Флориду» в сезоне-2018/19.

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– Получается следить за НХЛ?

– Только за плей-офф. Очень рад, что опять большая когорта россиян выиграла, горжусь ими. Продолжайте выигрывать и дальше!

– Как вы вспоминаете свой опыт в НХЛ и жизнь в США?

– Он был не такой длительный, но очень приятный, многое дал с точки зрения опыта. Жалею, что стеснялся и не поехал раньше. Не нужно ничего бояться.

– Самый яркий момент, который можно будет рассказать внукам?

– Не кормить аллигаторов замороженной рыбой, тем более если написано, что там нельзя делать это, потому что дальше они будут приходить раз в день в отведенное время (смеется).

А совет на площадке – старайтесь забивать побольше голов, потому что хоккей – это элемент шоу. И даже если не получается, не корите себя, потому что есть следующая смена, – сказал Киселевич.