«Каролина» продлила контракт с защитником

«Каролина» продлила контракт с Сили на год, избежав арбитража. Защитник дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне
«Каролина» продлила договор на год с 23-летним защитником Ронаном Сили. Сторонам удалось избежать арбитражного слушания по зарплате.
Хоккеист получит 850 тысяч долларов на уровне НХЛ и 100 тысяч – в АХЛ. Гарантированная зарплата составит 160 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Сили дебютировал в НХЛ, проведя один матч. На его счету 69 игр и 22 (11+12) очка в регулярке АХЛ за «Чикаго Вулвс», а также 21 матч и 2 (1+1) балла в плей-офф.
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