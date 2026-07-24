«Каролина» продлила контракт с защитником

«Каролина» продлила договор на год с 23-летним защитником Ронаном Сили. Сторонам удалось избежать арбитражного слушания по зарплате.

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Хоккеист получит 850 тысяч долларов на уровне НХЛ и 100 тысяч – в АХЛ. Гарантированная зарплата составит 160 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Сили дебютировал в НХЛ, проведя один матч. На его счету 69 игр и 22 (11+12) очка в регулярке АХЛ за «Чикаго Вулвс», а также 21 матч и 2 (1+1) балла в плей-офф.