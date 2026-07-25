Овечкин впервые в карьере обойдёт Леброна Джеймса по сумме годового оклада — источник
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в карьере получит более высокий оклад, чем лидер НБА по набранным очкам Леброн Джеймс. Об этом сообщает RMNB.
По данным портала Spotrac на 24 июля, доходы Овечкина превысят заработок Леброна Джеймса в сезоне-2026/2027. При этом суммарные зарплаты 287 игроков НХЛ окажутся выше суммы контракта американского баскетболиста.
Отметим, что 41-летний баскетболист заключил соглашение с клубом «Филадельфия Сиксерс». Контракт рассчитан на два года и составляет $ 7,95 млн. В договоре прописана возможность продления соглашения на сезон-2027/2028. За первый год игрок заработает $ 3 876 529, за второй — $ 4 070 355. Соглашение российского хоккеиста на сезон-2026/2027 предусматривает базовую зарплату в размере $ 4,25 млн и дополнительные выплаты за результативность.
Овечкин неоднократно посещал матчи НБА с участием Джеймса и назвал американца одним из величайших баскетболистов всех времён.
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