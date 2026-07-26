Рыбин объяснил, почему Яшкина нужно назначить капитаном «Шанхайских Драконов»
Бывший форвард клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал переход нападающего Дмитрия Яшкина в «Шанхайские Драконы». 33-летний форвард заключил контракт на год с китайским клубом.
«В «Шанхае» большое количество иностранцев, а у Яшкина нет языкового барьера. Скорее всего, он будет капитаном команды. Яшкин – столп нашей лиги. И Ковальчук с Артюхиным молодцы, сделали хороший шаг по укреплению команды. «Драконы» проводят очень неплохую трансферную политику», – цитирует Рыбина «Матч ТВ».
Ранее 33-летний форвард выступал за «Ак Барс». В минувшем регулярном чемпионате он провёл 59 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+11».
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