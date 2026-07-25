Команда с Овечкиным выиграла Матч года

Команда Михаила Сергачева одержала победу над командой Артемия Панарина в хоккейном Матче года. Мероприятие проходило на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 20 583 зрителей.

Основное время встречи завершилось со счетом 9:9. В серии буллитов команда Сергачева выиграла со счетом 1:0, автором победного броска стал Алексей Протас. В составе победителей выступал лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин, забросивший одну шайбу.

Матч года прошел в третий раз. В нем принимают участие российские игроки, которые выступают в НХЛ и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Организаторами являются защитник "Юты" Сергачев, нападающий "Лос-Анджелеса" Панарин и форвард "Вашингтона" Овечкин. В 2024 году игра завершилась вничью (8:8), в 2025-м - команда, состоявшая из игроков НХЛ, разгромила соперника (15:3). Встречи проходили проходили в Москве на "ЦСКА-Арене".

На прошедший матч было решено сформировать команды, которые возглавили капитаны Сергачев и Панарин, путем драфта. Его помогли провести генеральные менеджеры в лице известных в прошлом отечественных игроков НХЛ. Генменеджером команды Панарина стал олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук, а команды Сергачева - трехкратный обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Сергей Федоров. Большая часть составов, в которых перемешались игроки КХЛ и НХЛ, была сформирована благодаря драфту, а остальных хоккеистов распределил искусственный интеллект.

Игрой команды Панарина руководили бывший главный тренер сборной России, являющийся отцом его супруги Алисы, Олег Знарок, Игорь Ларионов (главный тренер СКА), Игорь Никитин (ЦСКА) и защитник "Авангарда" Дамир Шарипзянов. Команду Сергачева возглавляли Андрей Разин ("Металлург"), Виктор Козлов ("Салават Юлаев"), Анвар Гатиятулин ("Ак Барс") и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.