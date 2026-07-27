Василевский: реакция и бесстрашие — это гены

Защитник «Амура» Алексей Василевский прокомментировал свою характеристику как настоящего бойца и специалиста по игре в меньшинстве. Ранее Василевский выступал за «Салават Юлаев».

– Генеральный менеджер «Амура» назвал вас «настоящим бойцом» и «специалистом по игре в меньшинстве». Вы согласны с такой характеристикой?

– Я действительно люблю играть в меньшинстве, ловить шайбы на себя, стараться, чтобы игроки-соперники не забивали. Я и дальше буду так же выполнять эту работу, выкладываться на все сто, ловить шайбы любой частью тела, хоть зубами, лишь бы сохранить ворота сухими.

– Какую роль в новой команде видите для себя в первую очередь?

– Сейчас прилечу в Хабаровск, пообщаюсь с тренерским штабом, и они скажут обо всём подробнее. Главное – хочется помочь команде попасть в плей-офф и пройти как можно дальше. Неважно, в какой роли.

– В прошлом сезоне вы заняли первое место в «Салавате» по блокированным броскам. Этот компонент — ваша визитная карточка. Считаете ли вы, что умение лечь под шайбу — это природное качество или результат тяжёлой работы?

– Думаю, что это гены. У меня отец был вратарём и брат вратарь, я и сам в детстве хотел быть вратарём. Реакция, бесстрашие ловить шайбы – наверное, это в крови, — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.