Василевский: реакция и бесстрашие — это гены

Василевский: у меня отец был вратарём, брат вратарь, реакция и бесстрашие — это гены
Защитник «Амура» Алексей Василевский прокомментировал свою характеристику как настоящего бойца и специалиста по игре в меньшинстве. Ранее Василевский выступал за «Салават Юлаев».
– Генеральный менеджер «Амура» назвал вас «настоящим бойцом» и «специалистом по игре в меньшинстве». Вы согласны с такой характеристикой?
– Я действительно люблю играть в меньшинстве, ловить шайбы на себя, стараться, чтобы игроки-соперники не забивали. Я и дальше буду так же выполнять эту работу, выкладываться на все сто, ловить шайбы любой частью тела, хоть зубами, лишь бы сохранить ворота сухими.
– Какую роль в новой команде видите для себя в первую очередь?
– Сейчас прилечу в Хабаровск, пообщаюсь с тренерским штабом, и они скажут обо всём подробнее. Главное – хочется помочь команде попасть в плей-офф и пройти как можно дальше. Неважно, в какой роли.
– В прошлом сезоне вы заняли первое место в «Салавате» по блокированным броскам. Этот компонент — ваша визитная карточка. Считаете ли вы, что умение лечь под шайбу — это природное качество или результат тяжёлой работы?
– Думаю, что это гены. У меня отец был вратарём и брат вратарь, я и сам в детстве хотел быть вратарём. Реакция, бесстрашие ловить шайбы – наверное, это в крови, — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Инфантино о ЧМ: «Спорные» решения арбитров или «странные» дисциплинарные решения – обычное дело в крупнейших лигах мира. Любопытно, что критикуют это те же, кто так делает»
Рапино о деле Балогуна: «США производили приятное впечатление темных лошадок, пока не вмешался сами знаете кто. Это не дало импульс, как рассчитывал Трамп, а выбило команду из колеи»
«Перед игрой Месси подошел ко мне, поздравил и все такое. Я слегка удивился, что он говорил по-английски». Играющий в МЛС Морейра из Кабо-Верде о матче с Аргентиной