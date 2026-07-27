Илья Сорокин заявил, что ему комфортно в США
Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос на вопрос о жизни в США. За «Айлендерс» Сорокин выступает с 2020 года. Прежде российский голкипер играл за московский ЦСКА и новокузнецкий «Металлург». В составе армейцев Илья выигрывал Кубок Гагарина и дважды становился серебряным призёром КХЛ. В составе сборной России Сорокин выигрывал Олимпийские игры — 2018.
— Вы уже шесть лет в Штатах. Есть что-то, к чему до сих пор не привыкли?
— Нет, таких вещей нет. Комфортно во всём.
— В вас что-то американское появилось?
— Наверное, чуть экономнее стал. Нет эмоциональных покупок, жизнь более сбалансированная, — приводит слова Сорокина «Российская газета».
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