Мичков: новый сезон в НХЛ будет решающим

Мичков отметил, что новый сезон в НХЛ будет решающим для него
Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков вовсю готовится и тренируется к предстоящему сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".
"Готовлюсь и тренируюсь. У меня не было отпуска, потому что работал по индивидуальной программе, - сказал хоккеист. - Следующий сезон будет для меня решающим".
Форвард отметил, что переговоры по новому контракту с "Филадельфией" не ведутся. Действующее соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.
В сезоне-2025/26 в регулярном чемпионате НХЛ нападающий сыграл 81 игру, набрав 51 очко (20 шайб + 31 передача). В плей-офф он сыграл в 8 встречах и отличился 1 результативным действием.
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