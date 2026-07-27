Мичков: новый сезон в НХЛ будет решающим

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков вовсю готовится и тренируется к предстоящему сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".

"Готовлюсь и тренируюсь. У меня не было отпуска, потому что работал по индивидуальной программе, - сказал хоккеист. - Следующий сезон будет для меня решающим".

Форвард отметил, что переговоры по новому контракту с "Филадельфией" не ведутся. Действующее соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.

В сезоне-2025/26 в регулярном чемпионате НХЛ нападающий сыграл 81 игру, набрав 51 очко (20 шайб + 31 передача). В плей-офф он сыграл в 8 встречах и отличился 1 результативным действием.