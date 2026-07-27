Плющев: деградация КХЛ продолжается

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал подписание челябинским «Трактором» канадского нападающего Натана Легаре. 25-летний форвард заключил однолетнее соглашение с клубом.

— Что отметите в хоккее КХЛ?

— Опять повеселил «Трактор». Сначала где-то откопал очередную бригаду североамериканских тренеров-гастролёров. Теперь пошёл ещё дальше – приобрёл «штучный товар».

— О чём или о ком речь, Владимир Анатольевич?

— Именно так генеральный менеджер «Трактора» и бывший вратарь моей сборной России Алексей Волков назвал своего нового джокера – форварда Легара. А ведь Волков прав, этот канадец – товар действительно штучный. За пять сезонов в АХЛ набирал в среднем чуть меньше одного очка за три игры, причём каждый год был в минусе – при суммарном показателе полезности «-45». И вот с такой жутковатой статистикой к нам едет человек! Да ещё в богатейший на хоккейные традиции город, который всегда считался второй столицей отечественного хоккея – вслед за Москвой.

Даже не хочу критиковать Волкова за очередной странный трансфер. Ведь это проблема и КХЛ в целом – качество легионеров ухудшается с каждым годом, этот товар становится всё более «штучным», деградация продолжается!

— В чём причина?

— Буквально каждую неделю в нашей рубрике талдычу о том, что мы обязаны кардинально пересмотреть подготовку нашей молодёжи, вернуться к традициям, к истокам. В противном случае мы обречены на конвейер из Легаров – и российский хоккей окончательно рухнет. Причём здесь речь не только о смешных легионерах, — цитирует Плющева Russia-Hockey.