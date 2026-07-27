Вратарь «Айлендерс» высказался о разнице между людьми в России и США

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин высказался о разнице между людьми в России и США.

© Sports.ru

– По чему российскому вы скучаете в Америке?

– По родным. Плюс особенно нет времени скучать, очень много работы. Главное – есть работа, если бы ее не было, то было бы тоскливо. Быт не отличается от России: это дом и стадион, и большего особо мне не надо.

– То есть ностальгии нет?

– Бывает находит, но стараешься гнать от себя. Ностальгия хороша, пока не переходит в меланхолию.

– Другие хоккеисты постоянно отмечают разные менталитеты в России и в США. Вы тоже видите отличия?

– В Америке больше любят small talk (короткие беседы на отвлеченные темы – Спортс’‘) и пообщаться, они более открытые. В целом такие же люди – живут и работают. Я бы не сказал, что большая пропасть между людьми в Америке и в России, – сказал Сорокин.