Плющев о «Спартаке»: «Между Жамновым и руководством есть разногласия по тренерскому штабу, как я понимаю. С формированием команды тоже не все гладко»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о перспективах «Спартака» в предстоящем сезоне Fonbet КХЛ.
«Сложно сказать, что будет в новом сезоне со «Спартаком». Как я понимаю, в клубе есть определенные разногласия или недопонимания между Жамновым и руководством по формированию тренерского штаба. Ну и не все гладко с формированием самой команды. Так что сложно четко сказать, на что «Спартак» надеется и уж тем более какой покажет результат», – сказал Плющев.
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