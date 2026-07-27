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Плющев о «Спартаке»: «Между Жамновым и руководством есть разногласия по тренерскому штабу, как я понимаю. С формированием команды тоже не все гладко»

Sports.ru

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о перспективах «Спартака» в предстоящем сезоне Fonbet КХЛ.

Плющев высказался о перспективах «Спартака»
© Sports.ru
«Сложно сказать, что будет в новом сезоне со «Спартаком». Как я понимаю, в клубе есть определенные разногласия или недопонимания между Жамновым и руководством по формированию тренерского штаба. Ну и не все гладко с формированием самой команды. Так что сложно четко сказать, на что «Спартак» надеется и уж тем более какой покажет результат», – сказал Плющев.
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