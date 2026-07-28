Вячеслав Фетисов рассказал, кого не хватило на Матче года — 2026 в Санкт-Петербурге
Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил проведение Матча года — 2026 в Санкт-Петербурге.
«Люди пришли с семьями, атмосфера соответствовала уровню. Шоу перед игрой в стиле того, как это делалось на прощальном матче Павла Дацюка, было очень трогательным. Да, это летний хоккей, не хватило легенд на стадионе, их представления. Это возможность вспомнить о традициях нашего хоккея, тем более в этом году праздник — 80-летие отечественного хоккея.
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Скорее всего, есть смысл проводить Матч года в других городах для популяризации. Но надо понимать, что игра носит и благотворительный характер. Есть куда двигаться, ребята-энхаэловцы в этом плане сообразительные и что-то предложат», — приводит слова Фетисова ТАСС.
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