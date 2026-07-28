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Драйзайтль — о Бэбкоке: «Эдмонтон» очень воодушевлён, я рад учиться у него

Чемпионат.comиещё 2

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о скорой работе с новым главным тренером канадского клуба Майком Бэбкоком.

Драйзайтль — о Бэбкоке: «Эдмонтон» очень воодушевлён, я рад учиться у него
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«Думаю, нам пора двигаться дальше и с нетерпением ждать начала года. Мы очень воодушевлены. Дело в том, что мы все сейчас переживаем определённый этап в своей карьере, в определённом возрасте, и я думаю, что он тот самый человек, который поможет нам добиться того, чего мы хотим. Конечно, это новая личность в команде, но я очень рад учиться у него и работать с ним», — приводит слова Драйзайтля сайт НХЛ.
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Ранее о назначении Майка Бэбкока новым главным тренером команды высказался Коннор Макдэвид.

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