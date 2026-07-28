Хайман — о Бэбкоке в «Эдмонтоне»: феноменальный тренер, я очень высоко его ценю
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман высказался о назначении Майка Бэбкока главным тренером канадского клуба.
«У меня был очень хороший опыт с Майком в “Торонто”. Он отлично поработал со многими молодыми игроками. Бэбкок заложил фундамент нашей долгой карьеры в НХЛ. Думаю, он феноменальный тренер. Я очень высоко его ценю. Я рад, что он прошёл через весь процесс расследования с НХЛ и профсоюзом игроков. Мы с нетерпением ждём того, что он привнесёт в «Эдмонтон», — приводит слова Хаймана сайт НХЛ.
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Ранее о назначении Майка Бэбкока новым главным тренером команды высказался нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
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