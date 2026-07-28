Экс-тренер клубов КХЛ оценил трансферы "Шанхая"

Светлов о «Шанхае»: «Комплектуется увереннее и быстрее, чем год назад. Будем надеяться, что с приходом Ковальчука ситуация в клубе наладится»
Бывший главный тренер клубов Fonbet КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о трансферах «Шанхая» в это межсезонье.
– В КХЛ что-то удивило?
– Пошла активная селекция у «Шанхая». Каждый год за китайский клуб есть беспокойство – комплектуется он в последний момент, не всегда понятна его идея.
Будем надеяться, что с приходом на пост руководителя Ильи Ковальчука ситуация наладится. И пока комплектуется «Шанхай» чуть увереннее и быстрее, чем, например, год назад, – сказал Светлов.
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