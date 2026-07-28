Главный тренер «Вашингтона» высказался о позиции Овечкина

Карбери о позиции Овечкина: «Меня забавляет, когда объявляют, что он играет слева, а я говорю: «Нет, он сегодня справа»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал перебор правых вингеров в топ-9. На этой позиции играют Том Уилсон и Райан Леонард, а также новички Алекс Так и Джордан Кайру.
«Меня гораздо сильнее волновала бы необходимость переводить вингера в центр. Многие крайние нападающие умеют играть на противоположном для себя фланге.
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Например, Овечкин. Меня забавляет, когда на домашней арене объявляют, что он играет слева, а я говорю: нет, он сегодня справа.Я знаю, что Кайру, Так и Леонард играли слева. Не думаю, что это так уж важно», – сказал Карбери.
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