Нападающий Кузнецов высказался о своем будущем

«Переговоры у меня только дома с детьми». Нападающий Евгений Кузнецов — о своём будущем
Нападающий Евгений Кузнецов высказался о своём будущем. Хоккеист до сих пор остаётся без клуба.
— Что известно насчёт вашего будущего?
— Пытаюсь попасть в «Красную Машину» (разговор состоялся при открытии академии «Красная Машина Челябинск». — Прим. «Чемпионата»), не берут (смеётся).
— Игроком или тренером?
— Я тренером не хочу быть. Хоккеистом.
— А как насчёт переговоров с клубами?
— Переговоры у меня только дома с детьми, чтобы они убрали телефоны и немножко погуляли. А так пока всё спокойно, тренируюсь и получаю удовольствие от того, что нахожусь дома, — давно здесь не был с детьми, с женой, с родителями. Это довольно приятное время, — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».
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