«Динамо» обменялось игроками с «Адмиралом»

Московское «Динамо» обменяло нападающего Семена Дер‑Аргучинцева на Павла Шэна из владивостокского «Адмирала», сообщает пресс‑служба «бело‑голубых».
«Динамо» подписало с Шэном одностороннее соглашение на один год. По информации «Матч ТВ», приморский клуб также получит денежную компенсацию в размере 30 миллионов рублей.
В минувшем сезоне КХЛ Шэн провел за «Адмирал» 67 матчей и отметился в них 12 шайбами и 21 результативной передачей. На счету Дер‑Аргучинцева четыре шайбы и 11 результативных передач в 30 играх в составе «Динамо».
Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.
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